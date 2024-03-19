Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası olaylar soruşturulacak

Spor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "(Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrasındaki olaylar) Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa he iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur." - ANKARA