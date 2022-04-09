Adaletspor, grubu lider tamamladı - Son Dakika
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Adaletspor, grubu lider tamamladı

09.04.2022 13:33
Adaletspor, grubu lider tamamladı

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Liginde mücadele eden Adaletspor, mücadele ettiği grupta son maçında Demirspor'a da karşı galip gelerek 41 puan ile grubu lider olarak tamamlamayı başardı.

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Liginde mücadele eden Adaletspor, mücadele ettiği grupta son maçında Demirspor'a da karşı galip gelerek 41 puan ile grubu lider olarak tamamlamayı başardı. Karşılaşmada 42'nci dakikada yaşanan faul sonrası Demirsporlu futbolcuya verilen kırmızı kartın ardından 5-0 mağlup durumda olan Demirspor sahadan çekildi.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olan Beyaz Tebeşir Spor Kompleksinde oynanan maçın ilk 42 dakikasında Adaletspor'un 5-0 üstünlüğü sırasında ikili mücadelede yaşanan faul sonrası hakem Demirsporlu sporcuya kırmızı kart gösterdi. Yaşanan itirazlar sonrası Demirsporlu sporcular sahayı terk etti. Hükmen galip sayılan Adaletspor puanını 41'e çıkartırken ligi de lider olarak tamamlamayı başardı. Alınan galibiyet ile sezonu lider olarak tamamlayan Diyarbakır Adaletspor playoff'ta mücadele etmeyi hak etti. Demirspor ise alınan bu mağlubiyet sonrası ligden düşen takımlar arasına adını yazdırdı.

Alınan başarı sonrası sporcularını tebrik eden Diyarbakır Adaletspor Başkanı Başsavcılık Özel Kalem Müdürü Metin Özkan, grubu lider olarak tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ligi lider olarak tamamlamanın takım olarak herkesin başarısı olduğunu belirten Diyarbakır Adaletspor Başkanı Başsavcılık Özel Kalem Müdürü Metin Özkan, "Diyarbakır Adaletspor olarak Playoffta mücadele etmeyi ligin bitmesine 3 hafta kala zaten garantilemiştik. Ama biz her maçımıza galibiyet parolası ile çıktığımız için rehavete kapılmadan yolumuza devam ettik. Ligin son maçında Demirspor ile karşılaştık. Karşılaşmanın ilk yarısında üstün bir performans sergileyen sporcularımız ilk 30 dakikada 5 gol atmayı başardı. 5-0 öndeyken ikili mücadele esnasında yaşanan rakip takımın yaptığı faul sonrası verilen kırmızı karta tepki gösteren Demirsporlu sporcular sahadan çekildi. Karşılaşmaya devam edilememesi ile hakemler karşılaşmayı bizim lehimize hükmen galip sayarak sonlandırdı. Aldığımız bu galibiyet ile ligi 41 puan ile lider olarak tamamlamayı başardık. Sporcularımı ve teknik ekibimi aldıkları bu başarıdan dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Adaletspor, Diclekentspor, Eğilspor, Dicle Gençlik Spor, Bağcılarspor playoffta mücadele etmeyi garantileyen takımlar arasına isimlerini yazdırmayı başardı. - DİYARBAKIR

Adaletspor, grubu lider tamamladı

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Futbol küçükler grup maçları Elazığ'da başladı Futbol küçükler grup maçları Elazığ'da başladı

Metin Özkan, Diyarbakır, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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