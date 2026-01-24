Adama Traore West Ham yolcusu

Premier Lig ekibi West Ham United, Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adama Traore'nin transferinde mutlu sona ulaştı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre West Ham, Mali asıllı İspanyol kanat oyuncusu Adama Traore ile anlaşma sağladı. Deneyimli futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Fulham ile kontratı sezon sonunda sona erecek olan Adama Traore, serbest oyuncu statüsüyle West Ham kadrosuna katılacak. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması öngörülüyor.
