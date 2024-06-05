Adana Büyükşehir Belediyesi U16 Kız Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi U16 Kız Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U16 Kız Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti. Başkan Zeydan Karalar'ı ziyaret eden kızlar, şampiyonluk madalyasını takdim etti. Başkan Karalar, Adana'nın evlatlarını yetiştirmenin önemine vurgu yaparak, kızların başarısının doğru yolda olduklarını gösterdiğini belirtti.

05.06.2024 12:05
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Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (ABBSK) U16 (16 yaş altı) Kız Basketbol Takımı büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonluğun ardından Başkan Zeydan Karalar'ı ziyaret eden kızlar, şampiyonluk madalyasını, kendilerine alt yapı olanağı sağlayan, başarının mimarı gördükleri Başkan Zeydan Karalar'a takdim etti.

Hazır bir takım satın alma fikrine karşı çıkan, Adana'nın evlatlarını Adana'da yetiştirmenin doğru olduğuna inanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Kararlar, kızların elde ettiği büyük başarı ile doğru yolda olduklarına inançlarının pekiştiğini söyledi.

Türkiye Şampiyonluğu'nu 286 kulüp arasından kazanan ve biri U18 olmak üzere 6 oyuncusu milli takıma seçilen, Ribaunt Kralı, en iyi beşe iki oyuncu, turnuvanın en iyi beşi ve turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanlarını Adana'ya getiren Şampiyon Kızlar, toplam 4 ödülle döndü.

Yaklaşık 5 yıl önce seçmelerden takıma sıfırdan gelen ve tamamı Adanalı gençlerden oluşan ekibin başarısının arkasında, inançlı ve azimli bir çalışma, doğru yönetim, doğru sistem ve doğru metot bulunuyor. Şampiyon Kızların tamamı Doğa Koleji'nde yüzde 80 burslu eğitim hayatını sürdürüyor.

Şampiyon sporcuları yürekten kutlayan Başkan Zeydan Karalar "Böylesine ender kazanılan bir başarı elde etmeleri çok önemli. Bu başarının temelinde hem sporcuların hem de teknik ekibin, aynı zamanda sporcuların ailelerinin emeği, çabası, inancı var. Liderler hedef gösterir ama uygulayıcılar bunun gereklerini yerine getiremezse başarı olmaz. Bu başarıda tüm tarafların işini çok iyi yaptığını görüyoruz. Adana'yı gururlandırdınız. Adana'nın daha önce görmediği bir başarı elde ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bizim spor anlayışımızda ve spora bakışımızda hazır takımı alıp yürümek yok. Sıfırdan bir takım oluşturup başarıyı hedefleyen bir tarzımız var. Bu başarının arkasında ciddi emek ve sabır mevcut" ifadelerini kullandı.

Kazandıkları madalyayı Başkan Zeydan Karalar'a turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen aynı zamanda takım kaptanı olan Berfin Ada Şahin taktı. Başkan Zeydan Karalar da oyunculara tablet hediye etti.

U16 Kız Basketbol Takımını, aynı zamanda milli takımda görevli olan başantrenör Murat Kaya çalıştırıyor, yardımcı antrenörlükleri ise Alper Yıldırım ve Emin Tufan yürütüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kadir Özdemir ise kızların başarısını şöyle değerlendirdi, "Sporcuların Adanalı olmaları çok önemli. Amacımız Türk sporuna oyuncu kazandırmak, destek olmak, gençlerde, çocuklarda spor kültürü oluşturmak. Tabandan tavana başarı hedefimiz var. Kulübümüz 13 branşta faaliyet gösteriyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'ın bizlere verdiği destekle hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz."

Adana'yı spor kenti yapma yolunda 7 Ocak 2020'de kurulan Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (ABBSK) 13 branşta faaliyet gösteriyor. ABBSK, milli takıma yükselen oyuncuların yanı sıra, Adana Demir Spor ve Adanaspor kulüplerinin altyapılarına oyuncu veriyor. Yine 16 branşta, 58 bin 500 çocuğun yaz spor okullarında eğitim almaları sağlanıyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana Büyükşehir Belediyesi U16 Kız Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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