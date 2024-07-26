Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları\'nda 18 Bin 870 Çocuk Eğitim Alıyor

Spor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 12 ilçede ve 12 branşta 18 bin 870 çocuğun Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda eğitim aldığını açıkladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları açılış töreni, ASKİ Spor Salonu'nda sporcuların, öğrencilerin, velilerin ve Başkan Zeydan Karalar'ın katılımı ile gerçekleşti. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tekvando, güreş, atletizm, cimnastik, tenis, satranç, kano ve kürek olmak üzere; 12 branşta açılan Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları, 12 ilçede, 74 noktada, 123 antrenör eşliğinde, toplam 18 bin 870 çocuğa ücretsiz eğitim alma imkanı sunuyor. Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere, spor materyalleri ve kıyafetleri de ücretsiz veriliyor.

"Çocuklarımıza, sağlıklı bünye ve zihinlere sahip olmalarını sağlayacak ortamı sunuyoruz"

Açılış töreninde velilere ve çocuklara hitap eden Başkan Zeydan Karalar, ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri, bedenen ve ruhen sağlıklı hale gelecekleri, işinin ehli antrenörlerce eğitilecekleri alanlara ihtiyaç duyduğunu, bu ihtiyaca cevap vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" sözünü hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın sağlıklı bünye ve zihinlere sahip olmalarını sağlayacak ortamı onlara, Yaz Spor Okulları'mızla sunuyoruz. Spor kulüplerimizle istişare ve güç birliği yapıyoruz. Böylece yetenekli çocuklarımızın önünü açmak, onları spor dünyasına kazandırmak için gerekenleri yapıyoruz."

Boğulma vakaları yüzme eğitimleri ile azaltılacak

Kentteki boğulma vakalarını azaltmak için verilen yüzme eğitimine de değinen Karalar, "Önceki dönemler hayata geçirdiğimiz yarı olimpik havuz standartlarına sahip portatif havuzlarla birlikte 25 bin evladımıza yüzmeyi öğreterek boğulma vakalarının azalmasına katkı sağladık. Bu yıl 6 bin çocuğumuza daha yüzme öğretiyoruz. Mevcut havuzlarımıza arıtma sistemi kurarak daha sağlıklı hale getirdik. Bu hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Evlatlarımızın neşesini, mutluluğunu, coşkusunu görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anlıyoruz, iyi ki bu hizmetleri yapıyoruz" diye konuştu. - ADANA