Adana Çepni Spor Kulübü sporcusu Ecrin Buse Dural, Türkiye Dart Şampiyonası\'nda üçüncü oldu

Adana Çepni Spor Kulübü sporcusu Ecrin Buse Dural, Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'nda üçüncü oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 16-20 Nisan'da Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'nda sporcu Ecrin Buse Dural, genç kızlar kategorisinde yarıştı.
Ecrin Buse Dural, şampiyonada Türkiye üçüncülüğünü elde etti.
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.
Esenler Belediyesi tarafından 14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali düzenlendi.
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