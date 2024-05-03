Adana'da 24 ve 17 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika
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Adana'da 24 ve 17 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Adana\'da 24 ve 17 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Adana'da düzenlenen 24 ve 17 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası'nda milli takım aday adayı kamp kadrosu belirlenecek. 19 kulüpten 345 sporcu organizasyaya katılıyor. Şampiyona 5 Mayıs Pazar günü sona erecek. Seçilecek sporcular milli takım kampına dahil olacak ve nihai kadro testler sonucunda belirlenecek.

03.05.2024 15:23
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Adana'da, milli takım aday adayı kamp kadrosunun da belirleneceği 24 ve 17 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Yüzme Havuzları Kompleksi'nde dün başlayan organizasyona 19 kulüpten 345 sporcu katılıyor.

Milli takım aday adayı kamp kadrosunun da belirleneceği şampiyonada sporcular, başarılı sonuç için mücadele ediyor.

Organizasyon, 5 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Spor Koordinatörü İrfan Kara, AA muhabirine, buradaki performansların ardından 24 ve 17 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Milli Takımı seçmeleri yapılacağını söyledi.

Su altı hokeyinin, federasyonun en başarı branşlarından olduğunu belirten Kara, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonu 6 şehirden 19 kulübün katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Organizasyon pazar günü son bulacak. 19 kulübün erkek ve kadın toplam 345 sporcusuyla organizasyonu gerçekleştiriyoruz. 30'a yakın hakemimiz, 15'e yakın organizasyon ekibimizle mükemmel bir organizasyonu gerçekleştirme içerisindeyiz. Buradan seçilecek sporcularla milli takım kampımız gerçekleştirilecek. Geniş katılımlı bir kampımız olacak. Buradan seçilecek sporcularımız, milli takım aday adayı kampına dahil olacak. Akabinde de kampta yapılacak testler sonucunda nihai kadro belirlenecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adana'da 24 ve 17 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 24 ve 17 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika
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