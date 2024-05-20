Adana'da Atatürk'ü Anma etkinliği kapsamında protokol üyeleri ve basın mensupları futbol maçı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adana'da Atatürk'ü Anma etkinliği kapsamında protokol üyeleri ve basın mensupları futbol maçı yaptı

Adana\'da Atatürk\'ü Anma etkinliği kapsamında protokol üyeleri ve basın mensupları futbol maçı yaptı

Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen futbol maçında protokol üyeleri ve basın mensupları karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleştirilen maçta Vali Yavuz Selim Köşger temsili başlama vuruşunu yaptı. Müsabaka 4-4 berabere sona erdi ve etkinliğe birçok önemli isim katıldı.

20.05.2024 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri ile basın mensupları futbol maçı yaptı.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca (ASKF) organize edilen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Karşılaşmanın temsili başlama vuruşunu Vali Yavuz Selim Köşger yaptı.

Vali Köşger, etkinliğin anlamlı olduğunu belirterek, takımlara başarı diledi.

ASKF Başkanı Ahmet Bozan da güzel bir stadyumda gazetecilerle maç yapmanın keyifli olduğunu söyledi.

Müsabaka 4-4 berabere sona erdi.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Şube Başkanı Engin Kanber de katıldı.

Kaynak: AA

Yavuz Selim Köşger, Gençlik, Futbol, Adana, Spor, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana'da Atatürk'ü Anma etkinliği kapsamında protokol üyeleri ve basın mensupları futbol maçı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı
17:42 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi’nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı
17:15 Ayhan Bora Kaplan duruşmada polislerin dışarı çıkmasını istedi Ayhan Bora Kaplan duruşmada polislerin dışarı çıkmasını istedi
14:37 Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı’nın düşen helikopterini nasıl buldu İşte saat saat o kritik süreç Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopterini nasıl buldu? İşte saat saat o kritik süreç
20:36 Canlı yayında ters düştüler Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı Canlı yayında ters düştüler! Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı
19:26 İkili arasında sular durulmuyor Kerem Aktürkoğlu’ndan Mert Hakan Yandaş’a bomba cevap İkili arasında sular durulmuyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a bomba cevap
19:01 Bu iyiliği babası yapmaz Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı Bu iyiliği babası yapmaz! Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı
18:29 İran’ın yeni liderini tanıyalım İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol
18:13 Dursun Özbek, Ali Koç’u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım Dursun Özbek, Ali Koç'u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım
17:53 2 kentte iş kazalarında 4 işçi can verdi Ayrıntı kahretti 2 kentte iş kazalarında 4 işçi can verdi! Ayrıntı kahretti
17:45 Kocaeli’de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı
17:32 Türk futbolunda kazan kaynıyor Fenerbahçe’den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 21:12:49. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Atatürk'ü Anma etkinliği kapsamında protokol üyeleri ve basın mensupları futbol maçı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement