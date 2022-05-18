Adana'da Bursa fırtınası esti - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Bursa fırtınası esti

18.05.2022 11:58
Adana'da Bursa fırtınası esti

Türkiye Kano Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 'Durgunsu Kano 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Çukurova Üniversitesi Kupası ve SEM Yarışları' Adana'da tamamlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları da elde ettikleri derecelerle yine göz doldurdu.

Türkiye Kano Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 'Durgunsu Kano 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Çukurova Üniversitesi Kupası ve SEM Yarışları' Adana'da tamamlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları da elde ettikleri derecelerle yine göz doldurdu.

16-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda 4 il, 14 kulüpten toplam 64 sporcu, çeşitli kulvarlarda kıyasıya rekabet etti. Türkiye Kano Federasyonu, Çukurova Üniversitesi ve Sarıçam Belediyesi tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde organize edilen organizasyonda sporcular gençler, yıldızlar, minikler ve mini minikler kategorilerinde mücadele ederlerken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yarışları 25 madalya ve 2 kupayla tamamladı.

Yarışların ilk gününde 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, ikinci gün 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8, üçüncü gün ise 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 10 madalya kazanırlarken, organizasyonu 25 madalyayla kapattı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarışlarda erkeklerde ve kadınlarda da ikincilik kupası kazanmayı başardı. - BURSA

Adana'da Bursa fırtınası esti
Adana'da Bursa fırtınası esti
Adana'da Bursa fırtınası esti

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'a Kano'da ilk madalya geldi Afyonkarahisar'a Kano'da ilk madalya geldi Müzeyyen Şevkin: 'Tarsim, Mayıstan Önceki Donlar İçin Ödeme Yapmıyor' Müzeyyen Şevkin: 'Tarsim, Mayıstan Önceki Donlar İçin Ödeme Yapmıyor'
Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Adana, Mayıs, Kano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana'da Bursa fırtınası esti - Son Dakika


Son Dakika
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:17:03. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Bursa fırtınası esti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement