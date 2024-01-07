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Adana'da düzenlenen Off-Road Şenliği'nde 150 sürücü yarıştı - Son Dakika
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Adana'da düzenlenen Off-Road Şenliği'nde 150 sürücü yarıştı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde Büyükşehir Belediyesi, Aladağ Belediyesi, Sarıçam Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen Off-Road Şenliği'nde 52 ilden 150 araç yarıştı. Gültepe Mahallesi'nde oluşturulan parkurda yapılan etkinlikte dereceye giren katılımcılara kupa verildi. Adana Off-Road Kulüp Başkanı Hüseyin Aslan, ilk kez düzenlenen şenliğe katılanlara teşekkür etti.

Adana\'da düzenlenen Off-Road Şenliği\'nde 150 sürücü yarıştı
07.01.2024 - 17:23,
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde gerçekleştirilen "Off-Road Şenliği"nde 150 sürücü mücadele etti.

Büyükşehir Belediyesi, Aladağ Belediyesi, Sarıçam Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Gültepe Mahallesi'nde oluşturulan parkurda yapıldı.

Organizasyonda 52 ilden 150 araç yer aldı.

Yarışın ardından dereceye giren katılımcılara kupa verildi.

Adana Off-Road Kulüp Başkanı Hüseyin Aslan, ilk kez düzenlenen şenliğe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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