Adana'da Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtıldı - Son Dakika
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Adana'da Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtıldı

Adana\'da Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtıldı

Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim okullarına spor malzemesi sağlanmasına yönelik 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesi kapsamında spor malzemesi dağıtımı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje kapsamında gönderilen malzemeler Adana'ya ulaştı. Malzemeler, Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen törenle öğrencilere dağıtıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, 7 ilçeye 451 spor malzemesinin temin edildiğini belirtti. Projeyle özel gereksinimli bireylerin daha fazla spor yapabilmesine olanak sağlanması hedefleniyor.

11.06.2024 16:49
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Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim okullarına spor malzemesi sağlanmasına yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje kapsamında gönderilen malzemeler Adana'ya ulaştı.

Malzemeler, Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen törenle öğrencilere dağıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, burada yaptığı açıklamada, 7 ilçeye 451 spor malzemesinin temin edildiğini söyledi.

Projeyle en özel insanların daha fazla spor yapabilmesine olanak sağlamayı amaçladıklarını belirten Çintimar, "Türkiye genelinde tüm özel eğitim okullarımızın sportif anlamda ihtiyacı olan malzemelerin temini sağlanmış ve bugün de ilimizde bu malzemelerin dağıtımı gerçekleştirilecektir." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de spor yapmanın özel gereksinimli bireyler için son derece önemli olduğunu kaydetti.

Etkinlikte, özel eğitimli öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu.

Programa, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, okul idarecileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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