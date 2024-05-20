Adana\'da Spor Basını ve Kent Protokolü Dostluk Maçında Buluştu

Spor

Adana'da spor basını mensupları, kent protokolü ile dostluk maçında karşı karşıya gelirken, müsabaka 4-4 berabere sonuçlandı.

Adana'da Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde dostluk maçı düzenlendi. Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen dostluk maçında '01' numaralı kırmızı ve beyaz formalar ile sahaya çıkan ekipler, 'Korkma, gençlik ateşi sönmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" yazılı pankartla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Spor basını mensupları ile kent protokolü takımları arasında oynanan maçın başlama vuruşunu ise Adana Valisi Yavuz Selim Köşger gerçekleştirdi. Maç öncesinde Vali Yavuz Selim Köşger'e 01 numaralı kırmızı forma hediye edilirken, maç takımların karşılıklı buldukları goller ile 4-4 eşitlikle sonuçlandı.

"Adana'da spora, sanata ve diğer güzel şeylere ilgi üst düzey"

Etkinliğin anlamlı bir haftada gerçekleştirildiğine dikkat çeken Vali Yavuz Selim Köşger, "19 Mayıs'ın ertesinde anlamlı bir günde, gençlik haftası içerisinde böyle bir etkinliğin organize edilmiş olması çok güzel. Spor, tüm milletlerin barış içinde, huzur içinde, esenlik içinde, centilmence, sportmence yaşamalarını temin etmek üzere yapılan bir etkinlik. Adanamızda da spor konusunda vatandaşlarımızın hem uygulayıcı hem de taraftar olarak üst düzey bir ilgisi var. Adana'daki takımlarımızın taraftarlarının da takımlarına karşı düşkünlükleri var, ilgileri üst düzeyde. Adana'da spora, sanata ve diğer güzel şeylere ilgi üst düzeyde. Emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

TSYD Adana Şube Başkanı Engin Kanber de etkinliği her yıl gerçekleştirerek geleneksel hale getirmek istediklerini kaydetti. Kanber, "Dilerim her yıl bunu seri şeklinde yapmış oluruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Basın mensubu Memiş Akçam, "Organizasyon 3 yıldır yapılıyor. Bu yıl 19 Mayıs kutlamalarına denk gelmesi ayrı bir güzellik tabi ki. Bu sayede bürokratlar ile biz de maç yapacağız. Umarım güzel bir maç olur, dostluk kazanır diyelim. Kesinlikle bu tür etkinliklerin insanların kaynaşması açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Devamını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA