Adana'da Spor Basını ve Kent Protokolü Dostluk Maçında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adana'da Spor Basını ve Kent Protokolü Dostluk Maçında Buluştu

Adana\'da Spor Basını ve Kent Protokolü Dostluk Maçında Buluştu

Adana'da Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen dostluk maçı, spor basını mensupları ve kent protokolü takımları arasında 4-4 berabere sonuçlandı. Maç, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

20.05.2024 19:48  Güncelleme: 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da spor basını mensupları, kent protokolü ile dostluk maçında karşı karşıya gelirken, müsabaka 4-4 berabere sonuçlandı.

Adana'da Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde dostluk maçı düzenlendi. Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen dostluk maçında '01' numaralı kırmızı ve beyaz formalar ile sahaya çıkan ekipler, 'Korkma, gençlik ateşi sönmez. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" yazılı pankartla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Spor basını mensupları ile kent protokolü takımları arasında oynanan maçın başlama vuruşunu ise Adana Valisi Yavuz Selim Köşger gerçekleştirdi. Maç öncesinde Vali Yavuz Selim Köşger'e 01 numaralı kırmızı forma hediye edilirken, maç takımların karşılıklı buldukları goller ile 4-4 eşitlikle sonuçlandı.

"Adana'da spora, sanata ve diğer güzel şeylere ilgi üst düzey"

Etkinliğin anlamlı bir haftada gerçekleştirildiğine dikkat çeken Vali Yavuz Selim Köşger, "19 Mayıs'ın ertesinde anlamlı bir günde, gençlik haftası içerisinde böyle bir etkinliğin organize edilmiş olması çok güzel. Spor, tüm milletlerin barış içinde, huzur içinde, esenlik içinde, centilmence, sportmence yaşamalarını temin etmek üzere yapılan bir etkinlik. Adanamızda da spor konusunda vatandaşlarımızın hem uygulayıcı hem de taraftar olarak üst düzey bir ilgisi var. Adana'daki takımlarımızın taraftarlarının da takımlarına karşı düşkünlükleri var, ilgileri üst düzeyde. Adana'da spora, sanata ve diğer güzel şeylere ilgi üst düzeyde. Emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

TSYD Adana Şube Başkanı Engin Kanber de etkinliği her yıl gerçekleştirerek geleneksel hale getirmek istediklerini kaydetti. Kanber, "Dilerim her yıl bunu seri şeklinde yapmış oluruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Basın mensubu Memiş Akçam, "Organizasyon 3 yıldır yapılıyor. Bu yıl 19 Mayıs kutlamalarına denk gelmesi ayrı bir güzellik tabi ki. Bu sayede bürokratlar ile biz de maç yapacağız. Umarım güzel bir maç olur, dostluk kazanır diyelim. Kesinlikle bu tür etkinliklerin insanların kaynaşması açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Devamını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı, Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlik, Adana, Spor, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana'da Spor Basını ve Kent Protokolü Dostluk Maçında Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı
17:42 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi’nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı
17:15 Ayhan Bora Kaplan duruşmada polislerin dışarı çıkmasını istedi Ayhan Bora Kaplan duruşmada polislerin dışarı çıkmasını istedi
17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
20:36 Canlı yayında ters düştüler Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı Canlı yayında ters düştüler! Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı
19:26 İkili arasında sular durulmuyor Kerem Aktürkoğlu’ndan Mert Hakan Yandaş’a bomba cevap İkili arasında sular durulmuyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a bomba cevap
19:01 Bu iyiliği babası yapmaz Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı Bu iyiliği babası yapmaz! Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı
18:29 İran’ın yeni liderini tanıyalım İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol
18:13 Dursun Özbek, Ali Koç’u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım Dursun Özbek, Ali Koç'u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım
17:53 2 kentte iş kazalarında 4 işçi can verdi Ayrıntı kahretti 2 kentte iş kazalarında 4 işçi can verdi! Ayrıntı kahretti
17:45 Kocaeli’de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı
17:32 Türk futbolunda kazan kaynıyor Fenerbahçe’den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 21:01:03. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Spor Basını ve Kent Protokolü Dostluk Maçında Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement