Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Bahtiyar Birinci, Gökhan Barcın
Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Adekugbe, Burak Öksüz, Sackey, Boudjemaa, Lobjanidze (Dk. 82 Sadık Baş), Benzia (Dk. 75 Saint Louis), El Kaabi (Dk. 89 Bertuğ Özgür Yıldırım), Diouf
Adana Demirspor: Muric, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Akintola, Svensson, Vargas, Gökhan İnler (Dk. 73 Sinan Kurt), Rassoul (Dk. 83 Alper Uludağ), Bjarnason (Dk. 63 Erhun Aksel Öztümer), Stambouli, Balotelli (Dk. 73 Assombalonga)
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Boudjemaa
Sarı kartlar: Dk.16 Sackey, Dk. 90+3 Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Dk. 78 Sinan Kurt (Adana Demirspor)
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.
46. dakikada Akintola'nın sağ kanattan yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Bjarnason'nun vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
51. dakikada Sackey'in pasında ceza alanı içinde topu alan El Kaabi'nin şutunda, top kaleci Muric'den döndü. Dönen topu Diouf tamamlamak istedi. Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
53. dakikada Balotelli'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Munir, topu son anda çıkardı. Munir'den dönen topta kale önünde yaşanan karambolde Hatayspor savunması gol çizgisi üzerinde topu uzaklaştırmayı başardı.
86. dakikada Saint Louis'in sağ kanattan taç çizgisi önünde kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.
87. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Adana Demirspor savunması topu uzaklaştırdı. Dönen topa vuran Boudjemaa'nın şutunda, top direğin üstünden az farkla auta gitti.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
Kaynak: AA
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