Adana Demirspor 2-0 Alanyaspor\'a Yenildi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor konuk ettiği Alanyaspor'a 2-0 yenildi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu yumrukla uzaklaştırdı.
55. dakikada Alioui'nin sol kanattan ceza sahası içine ortasında savunmadan seken top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
71. dakikada Semih Güler'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
81. dakikada Yusuf Barası'nın ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Ertuğrul, iki hamlede topu kontrol etti.
Hakemler: Emre Kargın, Salih Mazlum, Emrah Ünal
Adana Demirspor: Vedat, Semih, Manev (Aksel Aktaş dk. 85), Gravillon, Abdulsamet (Arda Kurtulan dk. 45), Maestro, Bünyamin, Yusuf Sarı, Alioui (Nourani dk.69), Ali Yavuz (Salih Kavrazlı dk. 69), Yusuf Barası
Yedekler: Deniz Eren Dönmezer, Tayfun Aydoğan, İzzet Çelik, Burhan Ersoy, Shehu, Ozan Demirbağ,
Teknik Direktör: Michael Valkanis
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Janvier ( Serdar Dursun, dk. 89), Augusto (Efecan Karaca dk 72.), Cordova (Christian Pereira dk. 60), Ui-jo Hwang (Yusuf Özdemir dk. 72)
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Rony Lopes, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Bera Çeken,
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Ui-jo Hwang (dk. 4, dk. 17)
Sarı kartlar: Augusto, Ui-jo Hwang, Christian Pereira (Alanyaspor ) Jovan Manev ( Adana Demirspor) - ADANA
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