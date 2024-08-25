Adana Demirspor: 2-2 - Son Dakika
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Adana Demirspor: 2-2

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Kasımpaşa, sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıda Kasımpaşa öne geçerken, Adana Demirspor ikinci yarıda beraberliği sağladı. Bu sonuçla Kasımpaşa 2 puanla üst üste ikinci beraberliğini alırken, Adana Demirspor ise ligde ilk puanını aldı.

25.08.2024 21:51
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Süper Lig'in 3'üncü haftasında Kasımpaşa, sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmada Buğra Taşkınsoy düdük çaldı. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Murat Ergin Gözütok üstlendi.

Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça hızlı geçti. İki takımda rakip kalede etkili pozisyonlar yakalarken Adana Demirspor, 13'üncü dakikada Yusuf Sarı'nın ayağından bir penaltı atışından faydalanamadı. Bunun ardından rakip kalede etkinliğini arttıran Kasımpaşa, 30'uncu dakikada Hajradinovic'in kafa golüyle öne geçti: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. 59'uncu dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Rodrigues'in ortasında da Costa kafayla topu ağlara gönder: 2-0. Adana Demirspor bu gole 65'inci dakikada Barasi'nin golüyle cevap verdi: 2-1. Karşılaşmanın son dakikalarına girilirken Adana Demirspor, 90+3'üncü dakikada Ali Yavuz Kol'un pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Manev'in bekletmeden şutuyla beraberliği yakaladı: 2-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa üst üste ikinci beraberliğini aldı ve puanını 2 yaptı. Adana Demirspor ise ligde ilk kez puanla tanışarak haftayı 1 puanla kapattı.

Öte yandan Adana Demirspor'da 63'üncü dakikada Yusuf Sarı'nın yerine oyuna dahil olan Ali Yavuz Kol, takımının gollerinde asistleri yapan oyuncu oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor: 2-2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Demirspor: 2-2 - Son Dakika
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