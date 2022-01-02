Adana Demirspor 2021'e galibiyetle başlayıp galibiyetle bitirdi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor 2021 yılına galibiyetle başladı ve galibiyetle bitirdi. Geçtiğimiz sezon yılın ilk maçında Menemenspor'u konuk eden ve 3-0'lık net bir skorla yıla başlayan Adana Demirspor, yılın son maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaraspor'u yenerek 2021 yılını tamamladı.

Adana Demirspor, 2021 yılında 4'ü kupa olmak üzere 41 resmi maça çıktı. Kupada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Adana Demirspor, ligde oynadığı 37 karşılaşmanın 21'inde galibiyet elde etti. Rakipleriyle 9 kez eşitliği bozamayan Adana ekibi 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Oynadığı 37 lig maçında 61 gol kaydeden mavi-lacivertliler kalesinde 35 gol gördü. Kupada ise 12 gol atarken, 4 gol yedi.

2021 yılında 23 transfer

Adana Demirspor 2021 yılı içinde 23 transfer gerçekleştirdi. Geçen sezonun ikinci yarısında ara transferde 10 transfer yapan mavi-lacivertliler, bu sezon başında ise Muriç, Ferhat, Simon Deli, Swenson, Stamboli, Lucas, Belhanda, Vargas, Metehan, Bjarnason, Akintola, Britt, Balotelli'yi renklerine bağladı.

Montella 3. teknik direktörü oldu

Geçtiğimiz sezon Cüneyt Dumlupınar ile sezona başlayan Adana Demirspor, daha sonra yaptığı hoca değişikliği ile Samet Aybaba'yı takımın başına getirdi. Samet Aybaba 26 sene önce takım Süper Lig'den düşerken de takımın başındaydı ve 26 yıl sonra tekrar şampiyon olan takımının başında yer aldı. Spor Toto Süper Lig'ine de Aybaba ile başlayan mavi-lacivertliler 3. haftada oynanan Konyaspor maçı sonrası yolları ayırdı ve İtalyan teknik adam Montella ile anlaşıldı. - ADANA