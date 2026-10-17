Adana Demirspor'a 3-0 yenilen Somaspor yarın Aliağa FK'yı evinde konuk edecek - Son Dakika
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Adana Demirspor'a 3-0 yenilen Somaspor yarın Aliağa FK'yı evinde konuk edecek

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Somaspor, geçen hafta Adana Demirspor'a 3-0 yenildikten sonra yarın saat 19.00'da Soma Nazım Yavuz Stadı'nda Aliağa FK'yı konuk edecek. Bir maçı eksik Somaspor'un 7, Aliağa FK'nın ise 15 puanı bulunuyor; İzmir temsilcisi 7'nci haftaya 2'nci sırada girdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda sonuncu sırada yer alan Adana Demirspor'a 3-0 yenilip taraftarını üzen Somaspor yarın evinde zirve mücadelesi veren İzmir temsilcisi Aliağa FK ile karşı karşıya gelecek. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.

Bir maçı eksik olan ev sahibi Somaspor oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alıp 7 puan topladı. Geçen hafta evinde Menemen FK'yı tek golle geçen Aliağa FK ise 6 karşılaşmada 5 galibiyet elde edip sadece 1 kez yenilgi aldı. Aliağa FK takımı 15 puanı hanesine yazdırıp 7'nci haftaya 2'nci sırada girdi.

Kaynak: DHA
Nazım YavuzAliağaİzmirAdanaSomaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana Demirspor'a 3-0 yenilen Somaspor yarın Aliağa FK'yı evinde konuk edecek - Son Dakika
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