Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Giresunspor'a 2-0 yenilen Adana Demirspor'da futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Giresunspor maçında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri yaptı, dar alanda çift kale maç oynadı.

Stambouli, Belhanda ve Akintola'nın sağlık durumları

Akdeniz ekibi, Benjamin Stambouli, Younes Belhanda ve David Akintola'nın sakatlık durumlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Benjamin Stambouli'ye, Kasımpaşa maçı sonrasında şikayetleri nedeniyle MR görüntülemesi yapılmıştır. Sağ diz kapağı kemiğinde (patella) kıkırdak yaralanması ve buna sekonder gelişen diz eklemi ödemi tanıları bulunmaktadır. Eklem ödemine yönelik ponksiyon (sıvı boşaltma) ve enjeksiyon yapılmış olup tedavi ve bireysel antrenmanlarına fizyoterapistler eşliğinde deva edilmektedir. Younes Belhanda'ya, 22 Nisan tarihindeki antrenman sırasında ortaya çıkan şikayetleri nedeniyle tedavisi fizyoterapistler eşliğinde sürmektedir. David Akitola'ya ise 28 Nisan tarihindeki antrenman sırasında ortaya çıkan şikayetleri sonrası başlanan tedavisi ve bireysel antrenmanları fizyoterapistler eşliğinde devam edilmektedir."