Üye Girişi
Adana Demirspor, Ankaraspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Adana Demirspor, Ankaraspor maçının hazırlıklarını tamamladı

28.12.2021 17:00

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Ankaraspor'u Mersin'de ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Ankaraspor'u Mersin'de ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Montella, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübün 81. kuruluş yıl dönümünü kutlayıp, bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Takımın ilk yarı performansını değerlendiren İtalyan teknik adam, alınan sonuçların ve sergilenen futbolun kendisini memnun ettiğini dile getirdi.

Takımın bir kimliğe sahip olduğunun herkes tarafından artık bilindiğini vurgulayan Montella, "Takım kendi ruhunu ve mücadelesini sahada yansıtabiliyor. Bireysel olarak da hepsinin bu şekilde gelişmesi memnuniyet verici. Futbolda her şey sonsuza dek sürmüyor. Şunu da söylemek lazım, ikinci yarının birinci yarıya nazaran daha zorlu geçeceğini düşünüyorum. Çünkü artık herkes bizi tanıyor. Kimliğimizi yansıtabileceğimizi de biliyorlar. O yüzden daha zorlu bir süreç olacağını düşünüyorum ama biz tabii ki kendi mücadelemizi ve çalışmalarımızı sürdürüp, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Montella, yönetim dahil kimsenin kendilerine bir baskı uygulamadığını ancak takımdan maksimum verimi almak için çaba sarf ettiklerini anlatarak, "Biz de onların sunduğu imkanlar dahilinde çalışmalarımızı yapıp, gelişmek için çaba gösterdik. Bazı maçlar şansla puan ve puanlar kazandık. Bazen şanssız şekilde puanlar kaybettiğimiz de oldu. Bu şekilde devam etmemiz gerektiğini biliyoruz. Biz burayla yetinmiyoruz. Devamını da istiyoruz. O yüzden kulüp ve takım olarak ikinci yarı için genel olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları

Montella, transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine, ocak ayı dönemini bir tamir süreci olarak gördüklerini belirtti.

Transfer konusunun tam netleşmediğini aktaran İtalyan çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Ne yaparız, ne ederiz bilmiyorum. Transferde başkanımızın ve kulübümüzün niyeti, isteğimiz çok önemli. Ben bunu biliyorum. Başkanımızın tabii ki de takımımızı geliştirmek açısından bir fırsat bulursa kesinlikle yatırım yapacağını biliyorum. O yüzden biz çalışmalarımıza devam ederken, kulübümüzün ne kadar çok çalıştığını da biliyoruz. Ancak bu konuda ne olur ne biter bilemiyorum. Ocak ayı transfer döneminin ne kadar zor olduğunu da biliyoruz. Takımlar kendi iyi futbolcularını vermez. Ancak fırsatlar olursa, oluşursa, değerlendireceklerini de tahmin ediyorum."

Öte yandan Montella, yarın karşılaşacakları Ankaraspor'un iyi bir takım olduğunu belirterek, "Çaykur Rizespor'a karşı aldıkları galibiyeti biraz analiz ettim. Beraber oynayan ve sert oynamayı hedefleyen bir takım. Kontrataklarda belirli organizasyonları var ve açıkçası topa sahip olmadıkları bölümde de organizasyonlu bir görüntü sergiliyorlar. Ankaraspor maçının tam konsantrasyon gerektirdiğini, kendi performansımızı sahaya yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Futbolcular ilk yarıyı değerlendirdi

Takımın sol beki Kaan Kanak, iyi bir ilk yarı geçirdiklerini belirterek, yaptıkları hatalar üzerinde çalışıp, ikinci yarı daha güzel bir futbol izleteceklerini kaydetti.

Kupa maçına değinen Kanak, "Kupada gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Benim şahsi hedefim, inşallah final oynarız. Ben daha önce final oynadım. Burada da ilk çıktığımız sene neden olmasın? Bizde kupayı alabilecek potansiyel var. Takımımız çok kaliteli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaleci Arijanet Anan Muric ise ilk yarıda kaybettikleri puanları ikinci yarıda telafi edeceklerini dile getirdi. Muric, Ankaraspor ile oynayacakları kupa maçına iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, her kulvarda mücadelelerini göstermek istediklerini sözlerine ekledi.

Adana Demirspor, Ankaraspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Adana Demirspor, Ankaraspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Adana Demirspor, Ankaraspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Adana Demirspor, Ankaraspor maçının hazırlıklarını tamamladı

YORUMLAR
500

Adana Demirspor, Türkiye Kupası, Ankaraspor, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Ankaraspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


Melisa Döngel'le aşk yaşadığı öne sürülen Jose Sosa'nın evliliği resmen bitti Melisa Döngel'le aşk yaşadığı öne sürülen Jose Sosa'nın evliliği resmen bitti         
17:54
Aygün Aydın, "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu! Aygün Aydın, "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu!         
17:40
Altın bulma ümidiyle madene giren 6 kişi hayatını kaybetti Altın bulma ümidiyle madene giren 6 kişi hayatını kaybetti         
17:15
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş         
15:51
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22

Son Dakika Haberleri
17:53 Melisa Döngel'le aşk yaşadığı öne sürülen Jose Sosa'nın evliliği resmen bitti
17:42 Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı
17:40 Aygün Aydın, "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu!
17:32 Yıldızların ağababası Türkiye'yi ayağa kaldıracak! Galatasaray'dan bomba iddia
17:30 Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi
17:28 Ekmeğin içinden çıkan vida az kalsın can alıyordu! Üretici firma: ''5 bin lira verelim bu olayı kapat''
17:24 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bankalara ateş püskürdü: Vicdanlı davranın
17:10 Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu
17:09 Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Messi'nin yerine transfer oluyor
16:56 Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 17:59:54. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Demirspor, Ankaraspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement