Adana Demirspor - Antalyaspor Maçı Hakemi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın oynanacak Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Sağlam'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Mehmet Kapluhan üstlenecek.
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