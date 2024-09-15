Adana Demirspor Antalyaspor Maçına Hazır

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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Adana Demirspor, yarın saat 20.00'de Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - ADANA