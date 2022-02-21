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Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

21.02.2022 15:58
Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre dün Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Adana Demirspor'da futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Takımdaki diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması ve 3 grup halinde dar alanda çift kale maç yaptı.

Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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