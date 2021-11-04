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Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

04.11.2021 18:21
Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Vincenzo Montella, antrenman öncesi gazetecilere, geçen hafta deplasmanda 2-1 yenildikleri Medipol Başakşehir maçında herkesin penaltı olup olmadığını düşündüğü bir pozisyon sonrası yenilmelerinin kendilerini rahatsız ettiğini ancak şu anda tüm dikkatlerini oynayacakları rakipte olduğunu belirtti.

Oynayacakları Atakaş Hatayspor'un zor bir rakip olduğunu ama her zamanki gibi hazırlıklarını yapıp maça çıkacaklarını ifade eden Montella, şunları söyledi:

"Her gün burada çalışıyoruz. Analizlerini yapıyoruz karşı takımın. Oynayacağımız rakip hem fizikliler, hem hızlı hücuma çıkan futbolcuları var. Bütün bu detayları baz alarak hazırlanıyoruz. Analizlerimiz devam ediyor. Adana Demirspor bu ligde herkesi yenebilecek kapasitede bir takım. O yüzden kendi öz güvenimizi tekrardan toparlayarak arzumuzu isteğimizi sahaya yansıttığımızda istediğimiz sonucu alacağımızdan eminim. Ama tabii ki de çok çalışarak, kendimizi belirli hedeflere yönelterek, ne yapmak istediğimizi bilerek devam etmek zorundayız."

Bir gazetecinin "Balotelli ile Assombalonga'dan biri kenarda bekliyor. Bu problem olmuyor mu?" sorusuna, "Keşke bu sıkıntıyı her pozisyonda yaşayabilsek. Bu şekilde sıkıntı yaşayan çok az takım var. O yüzden ben mutluyum bu durumdan." diye cevap verdi.

"Takımın kapasitesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Montella, göreve geldiği günden beri takımın her gün kendisini geliştirdiğini belirtti.

Montella, "Özellikle takım halindeki aksiyonlarda defansif oyunlarda bunu geliştirdiğimizi sonuçlar desteklemese de düşünüyorum. Takım her gün canla başla çalışıyor. Oyuncular öğrenmeye de istekli olduğu için daha da çok gelişebileceğimizi biliyorum, inanıyorum. O yüzden daha da iyi günler geleceğini biliyoruz." diye konuştu.

Futbolcular

Orta saha oyuncusu Yunus Akgün de, Atakaş Hatayspor maçını kazanıp milli maç nedeniyle verilecek araya mutlu girmek istediklerini belirtti.

Akgün, "Bizden beklenti zaten yüksek, bunu biliyoruz. Kaybettiğimizde de taraftarımız, başkanımız üzülüyor. Bunu biliyoruz. Beklenti yüksek ama çok kaliteli, tecrübeli oyuncularımız var. Önümüzde çok maçlar var. Elimizden geleni yapacağız. Üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz." dedi.

Stoper Simon Deli de, Atakaş Hatayspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Son iki haftada bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Deli, "Bir an önce taraftarımıza kendimizi affettirmek istiyoruz. Sahaya çıkıp 3 puan için savaşmak istiyoruz. Bu da öyle bir maç olacak. Umarım 3 puanı alan taraf biz olacağız. " dedi.

Montella nezaretindeki antrenmana sakatlıkları süren Belhanda ile Lucas Castro katılmadı.

Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Hatayspor, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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