Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla tamamlandı.
Öte yandan, mavi-lacivertlilerin ana sponsorlarından TEMSA, anlaşma kapsamında kulübe takım otobüsü tahsis etti.
Törene, teknik direktör Montella, Üst Yönetici Mehmet Fatih Özlük, Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu ve bazı futbolcular katıldı.
Kaynak: AA
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