Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak İstifa Etti

Spor

ADANA Demirspor Başkanı Bedirhan Durak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifa ettiğini duyurdu.

Süper Lig'in 23'inci haftasında RAMS Park'ta Galatasaray karşısında sahadan çekilen Adana Demirspor'un Başkanı Bedirhan Durak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Durak'ın açıklamasında, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim. Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlı görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla" ifadelerine yer verildi.