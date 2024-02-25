Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Başkanlığı Bıraktı - Son Dakika
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Başkanlığı Bıraktı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Başkanlığı Bıraktı

Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, takımın Trabzonspor mağlubiyetinin ardından başkanlığı bıraktığını açıkladı. Sancak, başkanlık görevini Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu. Sancak, sezon sonunda neden bu kararı aldığını basın toplantısıyla açıklayacağını belirtirken, taraftardan Korkmaz'a destek vermelerini istedi ve takımın ligde kalacağını söyledi.

25.02.2024 20:36  Güncelleme: 20:40
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Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, başkanlığı bıraktığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de 32 puanla 12. sırada yer alan Y. Adana Demirspor, bugün Trabzonspor deplasmanında 1-0 mağlup oldu. 24 Aralık 2023 tarihinden bu yana galip gelemeyen mavi-lacivertli kulüpte başkan Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz'a bıraktığını sosyal medyadan duyurdu.

Başkan Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, şu dakika itibarıyla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrediyorum. Niye, niçin diye sorgulamayın. Öyle gerektiği için nedenini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden çok ricam Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin ama verin. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum ve hakkınızı helal edin. Benim hakkım varsa helaldir. Allah'a emanet olun. Bu takım ligde kalacaktır merak etmeyin. Bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma ve daha yüksek sesle uğraşacağıma emin olun ve bana güvenin." - ADANA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Başkanlığı Bıraktı - Son Dakika
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