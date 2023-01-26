Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın paylaşımı merak uyandırdı! Kiminle yolları ayıracak?

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Başkan Murat Sancak'ın sosyal medya hamleleri sonrası gözler İtalyan hocaya çevrildi.

"BAZEN AYRILIKLAR KAÇINILMAZ OLUR"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Twitter profiline, "Bazen ayrılıklar kaçınılmaz olur." yazdı. Sancak'ın bu hamlesini Mavi Şimşekler'in taraftarları Montella ile yolların ayrılacağı yönünde yorumladı.

"YARADANI MUTLU ET YETER"

Sancak'ın yaptığı, "Sultanı düşünceli gören şeyhi sorar, hayırdır sultanım. Der ki, 'kimseyi memnun edemiyorum o yüzden düşünceliyim.' Şeyhi demiş ki 'Yaradanı mutlu et yeter' kıssadan hisse." paylaşımı ise dikkat çekti.