Adana Demirspor başkanlığını bırakan Murat Sancak istifa nedenini açıkladı - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor başkanlığını bırakan Murat Sancak istifa nedenini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor başkanlığından ayrıldığını duyuran Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa nedenini açıkladı.

27.02.2024 14:36
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Hafta sonu oynanan Trabzonspor maçının ardından Adana Demirspor başkanlığından istifa ettiğini ve görevi Metin Korkmaz'a devrettiğini duyuran Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ayrılık nedenini açıkladı.

Murat Sancak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, başkanlığı devretmemin sebebini anlamayanlar olmuş, söyleyeyim anlayacakları dilden. Hak arandığında terbiye etme aracı olarak cezalar kullanıldığı ve bu cezalar tek seferde 365 gün toplamda da 5 yılda 730 gün bulduğunda hak mahrumiyetine maruz kalınıyor. 2 yılda yasa çıktığı günden itibaren 372 gün oldu. 2 yılda, kalan 3 yılda hayli hayli alırdım. 358 gün daha bu yüzden başkanlığı ve görevlerimden ayrıldım. Bu çetelerle, şebekelerle mücadele etmek en büyük hedefim olacak. İnsan hayatta bir kez ölür, her gün ölünmez, bunlar her hafta komaya sokuyorlar herkesi, bu nedenle hodri meydan dedim, önümüzdeki haftaya resmi süreçler bitince görüşeceğiz, ya bu sistemi yıkıp yenisini inşa etmeye yardımcı olacağım ya da en azından bu çeteleri kendilerine getirip ayıklanması gerekenleri, ayıklamalarına yardımcı olmuş olacağım inşallah"

Adana Demirspor başkanlığını bırakan Murat Sancak istifa nedenini açıkladı
Adana Demirspor başkanlığını bırakan Murat Sancak istifa nedenini açıkladı

Adana Demirspor, 3.Sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor başkanlığını bırakan Murat Sancak istifa nedenini açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Aydemir Akarslan: Bu sistemi hiç kimse yıkamadı, umarım başarılı olursunuz. Derdi sadece spor olan futbol olanlar hep arkanda olacaktır. Şayet bu bir kaçma girişimiyse yanlış yapmışsınız demek doğru olur. 10 0 Yanıtla
  • mauro icardi: kulüp battı , başkan kaçtı. batır kaçır =)=) ne güzel dünya. 3 6 Yanıtla
  • Vahap Kirkor: Gs ye gönderme yapmış. Ne yaparsa yapsınlar ceza almıyorlar. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Adana Demirspor başkanlığını bırakan Murat Sancak istifa nedenini açıkladı - Son Dakika
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