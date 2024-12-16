Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1 Yendi

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(ANKARA) - Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saat 19: 00'da başlayan maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Adana Demirspor, 31. dakikada Yusuf Barası ve 39. dakikada Abat Yayımbetov'un golüyle ilk yarıyı Beşiktaş karşısında 2-0 üstün kapattı. 72. dakikada Beşiktaş oyuncusu El Musrati attığı golle skoru belirledi ve Adana Demirspor sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.