Adana Demirspor Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika
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Adana Demirspor Beşiktaş'ı Yendi

Adana Demirspor Beşiktaş\'ı Yendi

Adana Demirspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

16.12.2024 21:18
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Beşiktaş'ta sağ kanattan ceza sahasına giren Can Keleş'in içeriye gönderdiği topu Rafa Silva'dan önce araya giren Maestro uzaklaştırdı.

58. dakikada Beşiktaş'ta ceza sahasına gönderilen topa kafayla müdahale eden Zaynutdinov'un ardından yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda top kaleci Deniz Dönmezer'de kaldı.

71. dakikada Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Semih Kılıçsoy'un ön direkte vurdu kaleci Deniz Dönmezer topu kornere çeldi.

72. dakikada sol kanattan Muçi'nin kullandığı köşe atışı sonrası savunma topu uzaklaştırmak istedi. Al Musrati'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-1

87. dakikada Beşiktaş'ta sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Al Musrati'nin kafa vuruşunda kaleci Deniz Dönmezer son anda uzanarak direğin dibinden topu kornere çeldi.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çavuş

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arka Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, (Tayfun Aydoğan dk. 81), Maestro, Yusuf Sarı, Yusuf Barası, (Ozan Demirbağ dk. 90), Ali Yavuz Kol, (Bünyamin Balat dk. 90), Abat Aimbetov, (Florent Shehu dk.81)

Yedekler: Vedat Karakuş, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz, Kadir Karayiğit

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Sanuç, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, (Baktiyor Zaynutdinov dk. 46), Salih Uçan, (Joao Mario dk.85), Al-Musrati, Can Keleş, (Mustafa Hekimoğlu dk. 73), Rafa Silva, Alex Oxlade Chamberlain, (Ernest Muçi dk. 46), Semih Kılıçsoy

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Yakup Arda Kılıç, Cher Ndour, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Serdar Topraktepe

Goller: Yusuf Barası (dk. 31), Abat Aimbetov (dk. 39) (Adana Demirspor), Al-Musrati (dk.72) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)

Sarı kart: Emirhan Topçu (Beşiktaş), Maestro, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor) - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika

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