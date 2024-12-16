Adana Demirspor Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika
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Adana Demirspor Beşiktaş'ı Yendi

Mustafa Dalcı, Adana Demirspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası oyuncularını tebrik etti.

16.12.2024 22:16
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı, "İlk defa bu hafta gösterdiğimiz mücadelenin hakkını aldık." dedi.

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldiğinden beri oyuncuların ve takımın bir ivme kazandığını, kazanmak adına güçlü oyunlar oynamaya başladığını belirterek, oyuncularını tebrik etti.

İlk yarı istedikleri planlamaların kusursuza yakın şekilde sahada olduğunu ifade eden Dalcı, şunları dile getirdi:

"Belki de ilk yarı maçı koparabilirdik. 3-0, 4-0 olabilirdi. İkinci yarı belki biraz Beşiktaş baskın gibi görünmüş olsa da aslında planımızın içerisinde olanlardan bir tanesi buydu. Kazandığımız topları geçirebilseydik skor daha da farklı olabilirdi. Tabii ki bu oyun, psikoloji çok önemli. Haftalardır kazanamayan bir Adana Demir takımı var. İster istemez bazen de var olan olumlu bu skoru korumak adına refleksler gösterdiler. Bunları da anlayabiliyorum. Ama gerçekten 3 haftadır gösterdikleri bu mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk defa bu hafta gösterdiğimiz mücadelenin hakkını aldık."

Maestro'nun kardeşinin vefatı

Dalcı, devre arasında oyuncuları Maestro'nun kardeşinin vefat ettiğini öğrendiklerini anlattı.

Oyuncuya "Kendini kötü hissediyorsan istersen seni çıkartabilirim. Hiç önemli değil. Maçtan daha önemli senin duyguların." dediğini aktaran Dalcı, şunları ifade etti:

"Ama o gerçekten büyük bir karakter gösterdi. Belki de oyuncularımın ikinci yarı bu reaksiyonu, biraz da onun için oldu. Dolayısıyla bu galibiyeti, oyuncularımın vermiş olduğu bu mücadeleyi de Maestro'ya armağan ediyoruz. Dolayısıyla kazandığımız için çok mutluyuz. Bu maç belki Türkiye'de bütün otoriteler için sürpriz olabilir ama benim için gerçekten normaldi. Çünkü oyunun hakkı buydu."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika

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