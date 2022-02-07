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Adana Demirspor-Beşiktaş maçı bilet fiyatları açıklandı - Son Dakika

Adana Demirspor-Beşiktaş maçı bilet fiyatları açıklandı

07.02.2022 16:50
Adana Demirspor-Beşiktaş maçı bilet fiyatları açıklandı

Süper Lig'in 25. haftasında, Adana Demirspor ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı maçın bilet fiyatları açıklandı.

Süper Lig'in 25. haftasında, Adana Demirspor ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı maçın bilet fiyatları açıklandı. Başkan Murat Sancak, yoğun talep nedeniyle bilet fiyatlarında indirime gidildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda oynanacak olan Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmasının biletleri, yarın (8 Şubat Salı) saat 09.40'da satışa sunulacak. Başkan Murat Sancak, yoğun talep nedeniyle bu karşılaşmanın biletlerinde indirime gidildiğini ve aradaki fiyat farkını kendisinin karşılayacağını sosyal medya hesabından açıkladı. 33 bin kapasiteli stadın tamamının dolması bekleniyor.

Adana Demirspor Kulübünden yapılan açıklamada bilet fiyatları şöyle:

Batı tribün üst tüm bloklar 40 TL

Maraton tribünü üst tüm bloklar: 40 TL

Kale arkası üst tüm bloklar: 30 TL

Kale arkası alt tüm bloklar: 20 TL

Batı tribün alt 103-104 bloklar: 371 TL

Batı tribün alt 102-105 bloklar: 184 TL

Batı tribün alt 101-106 bloklar: 109 TL

Maraton tribün alt 118 blok: 413 TL

Maraton tribün alt 117-119 blok: 334 TL

Maraton tribün alt 116-120 blok: 184 TL

Maraton tribün alt 115-121 blok: 146 TL

Maraton tribün alt 114-122 blok: 109 TL

Güney-Kuzey balkon: 300 TL

Kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara yalnızca gişeden alımlarda bilet fiyatı üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak. - ADANA

Adana Demirspor-Beşiktaş maçı bilet fiyatları açıklandı
Adana Demirspor-Beşiktaş maçı bilet fiyatları açıklandı
Adana Demirspor-Beşiktaş maçı bilet fiyatları açıklandı

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Adana Demirspor, Türk Lirası, Beşiktaş, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor-Beşiktaş maçı bilet fiyatları açıklandı - Son Dakika Spor


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