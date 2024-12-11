Adana Demirspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Adana Demirspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Beşiktaş maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Dalcı yönetiyor.

11.12.2024 18:16
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, pas, taktik ve koordinasyon çalışması yaptı.

Kaynak: AA

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