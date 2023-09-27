Güntekin Onay, Adana Demirspor-Beşiktaş maçını "Facia" olarak nitelendirdi - Son Dakika

Güntekin Onay, Adana Demirspor-Beşiktaş maçını "Facia" olarak nitelendirdi

Güntekin Onay, Adana Demirspor-Beşiktaş maçını "Facia" olarak nitelendirdi
Son Güncelleme: 27.09.2023 22:35

Erteleme maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin ilk yarısında topun oyunda kaldığı süre sadece 21 dakika 48 saniye oldu. Bu durum, uzatmalarla birlikte 54 dakika süren ilk yarıda dikkatleri çekti. Güntekin Onay, topun bu kadar az süre oyunda kalmasını "Facia" olarak nitelendirdi.

3. haftada ertelenen Adana Demirspor- Beşiktaş maçının ilk yarısında topun oyunda kaldığı süre 21 dakika 48 saniye olarak kayıtlara geçti.

TOP NEREDEYSE OYUNDA KALMADI

İki takım arasında oynanan maçın ilk yarısında top sadece 21 dakika 48 saniye oyunda kaldı. İlk yarıda uzatmalarla birlikte 54 dakika oynanırken Güntekin Onay'dan bu duruma tepki geldi.

"BU BİR FACİA"

Ünlü yorumcu Güntekin Onay, "Türk futbolunun bir sorunu demiştik buna. Burada topun oyunda kaldığı süre 21 dakika 48 saniye, bu bir facia! Nasıl oynayacaksın, nasıl tempo yapacaksın" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Adana Demirspor, Güntekin Onay, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güntekin Onay, Adana Demirspor-Beşiktaş maçını 'Facia' olarak nitelendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güntekin Onay, Adana Demirspor-Beşiktaş maçını "Facia" olarak nitelendirdi - Son Dakika
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