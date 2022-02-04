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Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

04.02.2022 16:10
Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildi.

Hafif sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Tarık Çamdal takımdan ayrı çalıştı.

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Rizespor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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