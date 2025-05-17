Adana Demirspor'da Belirsizlik Sıkıntısı - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor'da Belirsizlik Sıkıntısı

Teknik direktör Avcı, kulübün belirsizliğinin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurguladı.

17.05.2025 22:06
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor'a sahasında 5-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, "Oyuncular, yapılanma, organizasyon sorgulanmalı ama dönüp dolaştığımızda kulübün içindeki belirsizliğin bir an önce son bulması gerekiyor." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, göreve geldiği günden bu yana oyun ve oyuncuların gelişimine yönelik bir mücadele içinde olduklarını belirtti.

Bugünkü görüntünün kendileri için bir yol haritası olduğunu ifade eden Avcı, "Teknik heyetle beraber bu planlamanın veya bu belirsizlik içinde nerede olmalıyız ya da nerede olmamalıyız bu konuyu sorgulamamız gerekiyor. Zaten yönetim kuruluyla da bir görüşme yapacağız. Çünkü ligin bitmesine 2 hafta kaldı. Bu durumun çok net bir şekilde ivedilikle çözülmesi gerekiyor." diye konuştu.

Avcı, genç oyuncuların A takımda görev almasının camia içinde de sorgulandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Maalesef şapkayı önümüze koyduğumuzda bugün 19 yaş altı takımı, 18. sırada yer alıyor. 17 yaş altı takımı da 20 takımlı ligde 20. sırada yer alıyor. Yani genç oyuncular, önümüzdeki sene planlamasında sayı anlamında veya sahadaki oyuncuları tamamlama anlamında düşünülebilir ama böyle de bir gerçek var nihayetinde. Konuşulması gereken birçok şey var. Oyuncular, yapılanma, organizasyon sorgulanmalı ama dönüp dolaştığımızda kulübün içindeki belirsizliğin bir an önce son bulması gerekiyor. Sonuç, oyun, oyuncular, teknik heyet, teknik adam bu şekilde olmamalıydı. Sorgulayıp, gerekirse kavga edip, kendi aramızda tartışıp önümüzdeki seneyle alakalı süreç belirlenmeli."

Atakaş Hatayspor cephesi

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin de galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Adana Demirspor'a kalan maçları için başarılar dileyen Şahin, "Benim için maçın skorundan çok oyuncularımın arzuları çok önemliydi. Oyunu maç başından sonuna kadar tamamen yönlendiren bir takım hüviyetindeydik ki bu da skora yansıdı. Skordan çok beni sevindiren oyuncuların konsantrasyonu ve arzusuydu. Bugün genç oyuncularımıza da yer verdik. Bundan sonra da süre vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Adana Demirspor, Mustafa Alper, Hatayspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor'da Belirsizlik Sıkıntısı - Son Dakika

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