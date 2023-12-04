Adana Demirspor'da ibre Burak Yılmaz'a döndü

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten sonra göreve gelen Burak Yılmaz, kötü performansı ve takım içi problemlerin ardından görevinden istifa etmişti. Genç çalıştırıcının yeni rotasının Adana Demirspor olabileceği konuşuluyor.
Ajansspor'un haberine göre, Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ile yolların ayrılması sonrası Burak Yılmaz'ın takımın başına geçeceği iddia edildi.
Burak Yılmaz, 2019 yılında Adana Demirspor paylaşımında bulunmuştu. Yılmaz, "Geliyor" yazıp Adana Demirspor logosu paylaşarak annesinin memleketine destek olmuştu.
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