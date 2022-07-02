Akdeniz ekibinde futbolculara sezon başı sağlık ve performans değerlendirmeleri kapsamında kuvvet ve denge testi ile çeşitli testler uygulandı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu 'daki kamp döneminin ilk antrenmanını gerçekleştiren oyuncular, hazırlıkların ikinci gününde bazı testlere tabi tutuldu.

Kaynak: AA

Adana Demirspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Adana Demirspor'da oyuncular sağlık ve performans testinden geçti - Son Dakika

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