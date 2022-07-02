Adana Demirspor'da oyuncular sağlık ve performans testinden geçti

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da futbolculara sağlık ve performans testi yapıldı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'daki kamp döneminin ilk antrenmanını gerçekleştiren oyuncular, hazırlıkların ikinci gününde bazı testlere tabi tutuldu.
Akdeniz ekibinde futbolculara sezon başı sağlık ve performans değerlendirmeleri kapsamında kuvvet ve denge testi ile çeşitli testler uygulandı.
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