Adana Demirsporlu Yusuf Sarı'nın Trabzonspor maçındaki hareketi hocasını çıldırttı - Son Dakika
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Adana Demirsporlu Yusuf Sarı'nın Trabzonspor maçındaki hareketi hocasını çıldırttı

13.09.2022 00:15
Adana Demirsporlu Yusuf Sarı'nın Trabzonspor maçındaki hareketi hocasını çıldırttı

Adana Demirsporlu Yusuf Sarı'nın Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalacağı pozisyonda kendini yere atarak penaltı beklemesinin ardından teknik direktör Montella, 23 yaşındaki futbolcuyu oyundan aldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor'u son saniye golüyle 3-2 yendi. Mavi Şimşekler'de Yusuf Sarı'nın bir pozisyondaki hareketi tepki çekti.

MONTELLA, 2 DAKİKA SONRA OYUNDAN ÇIKARDI

Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı, karşılaşmanın 62. dakikasında Trabzonspor ceza sahasına girerken kendisini yere bıraktı. Hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gören futbolcuyu, Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella 2 dakika sonra oyundan çıkardı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

23 yaşındaki futbolcu bu hareketi sonrası sosyal medyada gündeme otururken, yaptığı hareket tepki çekti. Futbolseverler, Yusuf Sarı'nın belki de gol atabileceği bir pozisyonda kendini yere atmasını eleştiren paylaşımlarda bulundu.

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