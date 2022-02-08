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Adana Demirspor, Djokovic'i kiraladı - Son Dakika

Adana Demirspor, Djokovic'i kiraladı

08.02.2022 23:47
Adana Demirspor, Djokovic'i kiraladı

Adana Demirspor, Hırvat futbolcu Damjan Djokovic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Adana Demirspor, Hırvat futbolcu Damjan Djokovic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Daha önce Cluj, Livorno, Bologna, Rijeka, Greuther Fürt ve Çaykur Rizespor formalarını giymiş tecrübeli Hırvat futbolcu Damjan Djokovic ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladık. Oyuncumuza mavi-lacivertli formamız altında başarılar dileriz" denildi.


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Adana Demirspor, Rizespor, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Djokovic'i kiraladı - Son Dakika Spor


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