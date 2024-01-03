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Adana Demirspor, Efeler 09 SFK'nın genç oyuncusu Uğur Çetinkaya'yı transfer etmek istiyor - Son Dakika
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Adana Demirspor, Efeler 09 SFK'nın genç oyuncusu Uğur Çetinkaya'yı transfer etmek istiyor

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Efeler 09 SFK'nın 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya'ya Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un talip olduğu iddia ediliyor. Uğur için resmi teklifin Efeler 09 SFK'ya ulaştığı belirtilirken, Alanyaspor ve Antalyaspor gibi takımların da Uğur'la ilgilendiği biliniyor. Efeler 09 SFK yönetimi ise oyuncunun satışından yüksek bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Uğur, bu sezon ilk yarıda 14 maçta forma giyerek 3 gol atmıştı.

Adana Demirspor, Efeler 09 SFK\'nın genç oyuncusu Uğur Çetinkaya\'yı transfer etmek istiyor
03.01.2024 - 11:57,
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AYDIN,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Efeler 09 SFK'nın 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya'ya Süper Lig'in iddialı ekibi Adana Demirspor'un talip olduğu iddia edildi. Uğur için Aydın temsilcisine resmi teklifin ulaştığı belirtildi. Adana Demirspor'un yanı sıra Alanyaspor ve Antalyaspor gibi takımların da Uğur'la ilgilendiği öğrenilirken, yönetim oyuncunun satışından yüksek bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Uğur bu sezon ilk yarıda 14 maçta forma giyerek 3 kez ağları sarsmıştı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Efeler 09 SFK'nın genç oyuncusu Uğur Çetinkaya'yı transfer etmek istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Demirspor, Efeler 09 SFK'nın genç oyuncusu Uğur Çetinkaya'yı transfer etmek istiyor - Son Dakika
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