Adana Demirspor, Efeler 09 SFK\'nın genç oyuncusu Uğur Çetinkaya\'yı transfer etmek istiyor

AYDIN,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Efeler 09 SFK'nın 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya'ya Süper Lig'in iddialı ekibi Adana Demirspor'un talip olduğu iddia edildi. Uğur için Aydın temsilcisine resmi teklifin ulaştığı belirtildi. Adana Demirspor'un yanı sıra Alanyaspor ve Antalyaspor gibi takımların da Uğur'la ilgilendiği öğrenilirken, yönetim oyuncunun satışından yüksek bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Uğur bu sezon ilk yarıda 14 maçta forma giyerek 3 kez ağları sarsmıştı.