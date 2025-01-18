Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, Adana Demirspor, maçın son antrenmanını teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertliler, pas ve koordinasyon çalışmayla idmanı tamamladı.
Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor Fenerbahçe Maçına Hazır - Son Dakika
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