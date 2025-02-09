Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Sahadan Çekildi

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ADANA Demirspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray ile oynadıkları maçın 33'üncü dakikasında sahadan çekildi.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, 30'uncu dakikada Adana Demirsporlu Yusuf Barasi kendini yere bıraktı. Sakatlık esnasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, önce Semih Güler ve Tayfun Aydoğan'ı yanına çağırdı ve bir süre oyuncularla konuştu. Ardından 33'üncü dakikada Semih Güler, takım arkadaşlarını soyunma odasına yönlendirdi. Bu sırada Mustafa Alper Avcı da soyunma odasının yolunu tutarken, bazı futbolcular da maçı oynamak için sahada kaldı. Bir süre bekleyiş sürerken, Adana Demirspor sahadan çekildi.