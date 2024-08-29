Adana Demirspor - Galatasaray Maçının Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika
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Adana Demirspor - Galatasaray Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Adana Demirspor - Galatasaray Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Galatasaray ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı. Maç, 31 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

29.08.2024 08:13
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Galatasaray ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligin 4. Haftasında 1 puanla 18. sırada bulunan Adana Demirspor ile 6 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray mücadelesi 31 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Mavi - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, " Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda 31 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'de karşılaşacağımız Galatasaray maçının biletleri bugün saat 19: 40'ta satışta!" denildi.

Maç biletlerinin fiyatları ise şu şekilde:

"Batı tribün alt 103-104 blok 4000 TL,102 105 blok 3250 TL, kale arkaları alt 1500 TL, kale arkaları üst 1470 TL, maraton üst 1500 TL, maraton alt 3000 TL" - ADANA

Kaynak: İHA

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