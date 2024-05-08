Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Süper Lig'in 36. haftasında evinde Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirildi. Maç, 12 Mayıs Pazar günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

08.05.2024 08:55
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Adana Demirspor, Süper Lig'in 36. haftasında evinde Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Adana Demirspor, 12 Mayıs Pazar günü Gaziantep FK ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Öte yandan mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Mavi Şimşeklerimiz, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı" denildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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