Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan'da deplasmanda Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre dün Trabzonspor'a 3-1 yenilen Adana Demirspor'da futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.
Giresunspor maçının hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.
Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri yaptı, dar alanda çift kale maç oynadı.
Kaynak: AA
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