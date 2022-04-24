Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

24.04.2022 19:40
Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan'da deplasmanda Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan'da deplasmanda Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre dün Trabzonspor'a 3-1 yenilen Adana Demirspor'da futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Giresunspor maçının hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri yaptı, dar alanda çift kale maç oynadı.

Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı
Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı
Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Giresunspor, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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