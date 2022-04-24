Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan'da deplasmanda Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre dün Trabzonspor'a 3-1 yenilen Adana Demirspor'da futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Giresunspor maçının hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri yaptı, dar alanda çift kale maç oynadı.