Adana Demirspor, yıldız transferinde yeniden gaza basıyor! Hulk, Süper Lig'e geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Adana Demirspor, yıldız transferinde yeniden gaza basıyor! Hulk, Süper Lig'e geliyor

11.11.2022 20:46
Adana Demirspor, yıldız transferinde yeniden gaza basıyor! Hulk, Süper Lig'e geliyor

Süper Lig'e yükseldiği günden bu yana yıldız isimleri kadrosuna katan Adana Demirspor, Atletico Mineiro'nun yıldız golcüsü Hulk'u ara transfer döneminde renklerine bağlamak istiyor.

Sezon başında Balotelli'nin takımdan ayrılmasının ardından Artem Dzyuba'yı renklerine bağlayan ancak kısa süre önce Rus golcünün sözleşmesini fesheden Adana Demirspor, bomba bir transfer için kolları sıvadı.

ADANA DEMİRSPOR'UN HEDEFİNDE HULK VAR

Fanatik'in haberine göre, Adana Demirspor ara transfer döneminde büyük bir bomba patlatmak için harekete geçiyor. Mavi Şimşekler, Atletico Mineiro forması giyen yıldız golcü Hulk'un peşine düştü.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE HULK'A TEKLİF YAPILACAK

Murat Sancak, Balotelli'nin ayrılığı sonrası yaptığı bir açıklamada, "Balotelli erken ayrılsaydı Suarez, Pato, Hulk gibi isimlere yönelecektik." ifadelerini kullanmıştı. Sancak'ın kısa süre içerisinde Brezilya ekibi ile sözleşmesi devam eden Hulk'a teklif yapacağı belirtildi.

Yer yerinden oynayacak! Attığı gol sayısıyla ağızları açık bırakan Hulk, Süper Lig'e geliyor

DZYUBA İLE SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Adana Demirspor sezon başında Mario Balotelli ile yolların ayrılmasının ardından Artem Dzyuba'yı kadrosuna katmıştı. Mavi Şimşekler, geçtiğimiz günlerde beklentileri karşılayamayan santrfor ile sözleşmesini feshetti.

GOL MAKİNESİ

Porto ve Zenit gibi kulüplerde forma giyen Hulk'un kariyerinde 687 maçta 369 gol-197 asist katkısı bulunuyor. Brezilya takımı Atletico Minerio ise 114 maçta 65 gol atıp 18 asist yaptı.

YORUMLAR
500
Alanyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı Alanyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı Nazilli Belediyespor'da şok istifa Nazilli Belediyespor'da şok istifa

Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor, yıldız transferinde yeniden gaza basıyor! Hulk, Süper Lig'e geliyor - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Adana Demirspor, yıldız transferinde yeniden gaza basıyor! Hulk, Süper Lig'e geliyor
20:21 Bakan Bilgin'den önemli EYT açıklaması: 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz
20:12 Rooney'den Ronaldo'ya sert tepki: Sezon başından bu yana yaptığı şeyler kabul edilemez
19:58 "En beğendiğiniz muhalefet lideri hangisi?" diye soruldu, 2 isim zirve için kıyasıya mücadele verdi
19:32 Haaland-Mbappe çekişmesinde dengeler değişti! İşte son güncellemeyle dünyanın en değerli 10 futbolcusu
19:27 Rusya, Herson topraklarından çekildi Ukraynalılar, bayraklarını alıp meydanlara akın etti
19:06 Trabzonspor, Dünya Kupası arası öncesi kapanışı Ankaragücü deplasmanında yapıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
18:49 Çalışanların maaşına bin liralık destek yapılacak! İşte doğal gaz ve ısınma gideri desteğinin detayları
17:59 Alanyasporlu futbolcu, Dünya Kupası kadrosuna alındığını öğrenince mutluluktan ne yapacağını şaşırdı
12:04 Antalya'da iki çocuğunu bıçakla katleden Ukraynalı cani babadan skandal savunma: Fakir yaşamalarını istemedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2022 20:54:30. #1.13#
SON DAKİKA: Adana Demirspor, yıldız transferinde yeniden gaza basıyor! Hulk, Süper Lig'e geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement