Adana Demirspor, yıldız transferinde yeniden gaza basıyor! Hulk, Süper Lig'e geliyor

Sezon başında Balotelli'nin takımdan ayrılmasının ardından Artem Dzyuba'yı renklerine bağlayan ancak kısa süre önce Rus golcünün sözleşmesini fesheden Adana Demirspor, bomba bir transfer için kolları sıvadı.

ADANA DEMİRSPOR'UN HEDEFİNDE HULK VAR

Fanatik'in haberine göre, Adana Demirspor ara transfer döneminde büyük bir bomba patlatmak için harekete geçiyor. Mavi Şimşekler, Atletico Mineiro forması giyen yıldız golcü Hulk'un peşine düştü.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE HULK'A TEKLİF YAPILACAK

Murat Sancak, Balotelli'nin ayrılığı sonrası yaptığı bir açıklamada, "Balotelli erken ayrılsaydı Suarez, Pato, Hulk gibi isimlere yönelecektik." ifadelerini kullanmıştı. Sancak'ın kısa süre içerisinde Brezilya ekibi ile sözleşmesi devam eden Hulk'a teklif yapacağı belirtildi.

DZYUBA İLE SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Adana Demirspor sezon başında Mario Balotelli ile yolların ayrılmasının ardından Artem Dzyuba'yı kadrosuna katmıştı. Mavi Şimşekler, geçtiğimiz günlerde beklentileri karşılayamayan santrfor ile sözleşmesini feshetti.

GOL MAKİNESİ

Porto ve Zenit gibi kulüplerde forma giyen Hulk'un kariyerinde 687 maçta 369 gol-197 asist katkısı bulunuyor. Brezilya takımı Atletico Minerio ise 114 maçta 65 gol atıp 18 asist yaptı.