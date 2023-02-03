Ali Palabıyık'ın Jorge Jesus'la konuşurken takındığı tavır taraftarı çıldırttı: İyi niyetli değil

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada hakem Ali Palabıyık kararlarıyla tepki çekerken, yüz ifadesi olay oldu.

PENALTI İTİRAZLARINA ALDIRMADI

Zirve yarışında Adana'da 2 puan bırakan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Zorlu Adana Demirspor mücadelesinden 1-1'lik skorla ayrılan sarı-lacivertlilerde, maç sonu hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki vardı. 3 penaltı itirazına da "Devam" diyen Palabıyık, eleştiri yağmuruna tutuldu.

TARAFTARI ÇILDIRTAN TAVIR

Maç biter bitmez yanına gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a kırmızı kart gösteren hakem Ali Palabıyık'ın o anlarda takındığı tavır ise çok tartışıldı. Palabıyık'ın gülümsediği ve umursamaz bir tavır takındığını belirten sarı-lacivertli taraftarlar, hakemin iyi niyetli olmadığını vurguladı.