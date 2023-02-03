Ali Palabıyık'ın Jorge Jesus'la konuşurken takındığı tavır taraftarı çıldırttı: İyi niyetli değil - Son Dakika
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Ali Palabıyık'ın Jorge Jesus'la konuşurken takındığı tavır taraftarı çıldırttı: İyi niyetli değil

03.02.2023 11:25

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının sonunda hakem Ali Palabıyık'a tepki yağdı. Sarı-lacivertlilerin 3 penaltı itirazında da "Devam" diyen Palabıyık'ın, teknik direktör Jorge Jesus'la konuşurken takındığı tavır, taraftarı çileden çıkardı. Palabıyık'ın gülümsediğini ve umursamaz olduğunu ifade eden Fenerbahçe taraftarı, hakemin iyi niyetli olmadığını ileri sürdü.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada hakem Ali Palabıyık kararlarıyla tepki çekerken, yüz ifadesi olay oldu.

PENALTI İTİRAZLARINA ALDIRMADI

Zirve yarışında Adana'da 2 puan bırakan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Zorlu Adana Demirspor mücadelesinden 1-1'lik skorla ayrılan sarı-lacivertlilerde, maç sonu hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki vardı. 3 penaltı itirazına da "Devam" diyen Palabıyık, eleştiri yağmuruna tutuldu.

TARAFTARI ÇILDIRTAN TAVIR

Maç biter bitmez yanına gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a kırmızı kart gösteren hakem Ali Palabıyık'ın o anlarda takındığı tavır ise çok tartışıldı. Palabıyık'ın gülümsediği ve umursamaz bir tavır takındığını belirten sarı-lacivertli taraftarlar, hakemin iyi niyetli olmadığını vurguladı.

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Fenerbahçe taraftarından eleştiri alan tavır
YORUMLAR (2)
  • ahmet kurtalan: dedeeeee ikile yolda üçlersin hadi :) ağlamaya devam siz . ee hakemlerde insandır hata yapabilir diyen sizdiniz ne oldu hüüüüüüü :) Cevap Yaz 17 29 Yayından Kaldır
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Adana Demirspor, Ali Palabıyık, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Palabıyık'ın Jorge Jesus'la konuşurken takındığı tavır taraftarı çıldırttı: İyi niyetli değil - Son Dakika
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