Adana Demirspor, İstanbulspor'u deplasmanda mağlup etti - Son Dakika
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Adana Demirspor, İstanbulspor'u deplasmanda mağlup etti

Adana Demirspor, İstanbulspor\'u deplasmanda mağlup etti

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, İstanbulspor maçının ardından uzun bir süre sonra deplasmanda galibiyet almanın sevindirici olduğunu belirtti. Karaman, takımının 1-0'lık skorla kazandığı maçta, İstanbulspor'un son dakikalarda üstün oynadığını ve gol bulabileceklerini söyledi. Üç puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Karaman, önümüzdeki hafta iç sahada oynayacakları önemli bir maç için hazırlıklarını sürdürdüklerini ve taraftarları mutlu etmek istediklerini dile getirdi.

04.05.2024 18:56
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, uzun zaman sonra deplasmanda galibiyet alınmasının sevindirici olduğunu söyleyerek, "Üç puan aldığımız için mutluyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Uzun zaman sonra deplasman galibiyeti alınmasının sevindirici olduğunu aktaran Karaman, "Maçın 10. dakikasında golü bulduk. Sonrasında farkı açabilirdik Ancak müsabakanın son 15 dakikasında İstanbulspor bizden üstün oynadı. Daha organize olabilseler veya son pası verebilseler golü bulabilirlerdi. Uzun süre oynamayan, şans bulamayan arkadaşlarımız vardı. Bazen hamle gücü bazen de bu gibi durumlarda ikinci golü atabilen oyuncularımız eksikti. Üç puan aldığımız için mutluyuz. Osman Zeki Korkmaz hocayı ve takımını tebrik ediyorum. Hakemlere de teşekkür ediyorum. Temiz bir maç yönettiler. Önümüzdeki hafta içeride oynayacağımız önemli bir maç var. Sakat ve cezalı oyuncularımız da aramıza katılacak. Rekabet ortamı biraz daha artacak. Galatasaray maçında müthiş bir taraftar topluluğu vardı. Adana Demirspor taraftarı maç öncesi ve içinde bizi çok iyi bir şekilde destekledi. Haftaya güzel futbolla alacağımız skorla onları da mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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