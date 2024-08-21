Adana Demirspor Kanat Oyuncusu Samuel Nongoh Ukrayna'ya Transfer Oldu

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Kamerunlu kanat oyuncusu Samuel Nongoh'un Ukrayna Premier Ligi takımlarından Veres Rivne'ye transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Samuel Nongoh, bonservis bedeliyle Ukrayna'nın Veres takımına transfer olmuştur. Nongoh'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.